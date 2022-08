Julia Vial confesó secreto para verse joven usando “botox” casero y desató carcajadas ]

La animadora de Hola Chile de La Red, Julia Vial, confesó mientras copuchaba de lo lindo con su colega Eduardo Iglesias en un live de Instagram, de un divertido chascarro que le pasó tras ser invitada a la grabación de un nuevo capítulo del programa “Pero con respeto” de Chilevisión y su secreto para verse joven, aunque no tenga dinero para ponerse botox.

Julia y Eduardo conversaban hace cuánto tiempo no se hacían algunos arreglitos en la cara, cuando la animadora le confesó su truco para verse con el rostro fresco, sin intervenciones, puesto que no ha tenido dinero debido a la crisis financiera que enfrenta La Red, canal que le adeuda el pago de los sueldos.

“El año pasado fue la última vez y ahora como no han pagado no he podido ir. Por eso me hago moño, porque el moño te estira”, señaló generando una carcajada de su colega, mientras se tomaba el pelo y se le estiraba la frente.

Confusión idiomática

Además, confesó el chascarro que vivió cuando recibió un llamado de parte de una periodista de Chilevisión para preguntarle dónde estaba, porque Julio César Rodríguez y la producción del programa “Pero con respeto” la estaban esperando para realizar la entrevista, a lo que ella le responde que está en su casa, lista para comenzar el “live”, sentada frente a su computador.

La periodista del canal le señaló que estaban a minutos para grabar, por lo cual Julia, sin caer aún en su error, le responde “ya, dime y me conecto”.

Frente a eso, la productora le dejó en evidencia su error: “Tienes que llegar acá al estudio”.

“¿Pero esto no es un live? peguntó confundida. “No, esto es un late”, le aclararon

“Yo leí ‘live’, porque se me rompieron los anteojos, y no veo nada y me he negado a comprar unos nuevos”, señaló revelando la confusión.

Ante esto, se hizo la lesa y le aseguró que estaba cerca. “Voy llegando, te hice una broma”. Así que “corrí al canal y alcancé a llegar”, cerró.