Karen Doggenweiler aclaró que no tiene intenciones de dejar TVN porque “creo profundamente en la televisión pública”

Karen Doggenweiler respondió a los dichos de Raquel Argandoña sobre su rol en la televisión, en donde aclaró que se encontraba cómoda en su actual casa televisiva, TVN.

Todo comenzó cuando la “Quintrala” repasó la carrera de la comunicadora, asegurando que no le han dado las oportunidades que deberían en la señal, esto siendo que es una de las animadoras más completas de la TV.

“Nunca he entendido por qué sigue en TVN, la otra vez lo comentamos. Se que ha tenido ofrecimientos de Canal 13 con una suma muchísimo mayor de lo que gana, y ella es una de la que menos sueldo tiene en el canal, ella prefiere la permanencia de su contrato más que las lucas, entonces no entiendo, porque ella es la animadora más completa de la televisión chilena”, complementó.

Tras estas palabras, Karen le mandó una mensaje a Raquel: “Es una querida amiga, siempre hemos tenido ganas de hacer algo juntas, y creo que va a llegar ese día”.

“Le agradezco las cosas que dicen que son absolutamente correspondidas. De todas maneras, mi cariño siempre por la Raquel, siempre va a estar en mi recuerdo de su mamá, le tengo un cariño muy especial y me gusta verla libre, contenta, feliz, genial, como que florece y tiene una energía única”, agregó en una entrevista a TiempoX.

Su estadía en la señal estatal

Asimismo, la conductora de “Buen Finde” se refirió a las supuestas ofertas de los otros canales: “Raquel sabe de los ofrecimientos y creo que en algún minuto me gustaría trabajar con ella, pero supo de uno puntual, pero a mí me gusta el canal público, me gusta trabajar en TVN”.

“Yo hice ‘Mamá a los 15′, y pienso que si lo hubiese hecho en otro canal hubiese sido desde el punto de vista paternalista y en TVN pudimos mostrar la realidad tal cual y acompañar a estas jóvenes”, recordó el exprograma.

Finalmente, Karen enfatizó en que “tengo un compromiso con el canal, los equipos de éste y con los nuevos proyectos que llegan en estos días. Me quedo en TVN porque creo profundamente en la televisión pública”, concluyó.