Kathy Orellana vuelve a terapia en centro de rehabilitación: “Lo que no me mata me hace más fuerte”

Kathy Orellana nuevamente es el centro de la noticia, pero esta vez de forma positiva, puesto que empezó a asistir a terapia en un centro de rehabilitación gracias a las gestiones de Daniel Fuenzalida.

Recordemos que hace solo un par de días, la cantante causó preocupación entre sus seguidores luego de compartir algunas palabras en defensa de Camila Recabarren y tirar algunos dardos a su familia, entre ellos sus padres y su hermano.

“Mis papás se llenan el hocico diciendo que me ayudan. ¡Mentira! Ando sola, me deben plata”, lanzó.

Sin embargo, y luego de varios días, la cantante volvió a subir contenido a las redes sociales pidiendo disculpas a sus progenitores tras sus polémicas declaraciones.

“A veces yo cometo errores, o sea, estoy llena de errores en este momento pero es porque estoy ofuscada, porque estoy llena de rabia, resentimientos”, reconoció en primera instancia y tomó una decisión para tomar un nuevo rumbo en su vida.

La exchica Rojo confesó que se encuentra asistiendo a terapias en el centro de rehabilitación Contradicción gracias a las gestiones del comunicadora, Daniel Fuenzalida.

“Buenos días bellezas, viajando a mis terapias a Santiago y trabajando. Gracias a todos por las buenas vibras @contradiccioncl”, escribió Kathy a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, agregó una reflexión sobre este nuevo momento en su vida: “Lo que no me mata me hace más fuerte. Gracias a un grande por tremenda gestión, Daniel Fuenzalida”.

Finalmente, Kathy Orellana llegó de regreso a Rancagua donde aseguró que aprovechó cada minuto de la terapia.