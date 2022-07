Kathy Orellana sacó las garras para defender a Camila Recabarren: “Conche… ¿Qué se creen?”

Kathy Orellana vuelve usar sus redes sociales para descargarse en contra de algunas personas, y en esta ocasión se refirió a la situación que está enfrentando Camila Recabarren.

Cabe recordar que hace solamente unos días, la exMiss Chile fue funada por una chilena residente en Estados Unidos, por no pago de arriendo y destrozar su hogar. Estos dichos fueron desmentidos por exchica reality, y además, aprovechó de compartir sus mejores postales en Hollywood donde aparece vendiendo artesanías en la calle.

A raíz de esta situación es donde Kathy decidió subir un furioso descargo en su perfil de Instagram, y atacó a los críticos de la modelo.

“Estoy chata, estoy chata, ando pal’ pic… ando caminando, y no me da vergüenza. No porque tenga un nombre de Kathy Orellana, ¿qué hue…?”, comenzó el registro.

Posteriormente, comentó que “han pelado a la Camila Recabarren porque anda vendiendo, es trabajadora, conche… ¿Qué se creen? Son barsuos en criticar a la gente cuando es trabajadora, cuando es esforzada, cuando quiere luchar conche...”.

“¡Y yo estoy luchando! ¡Esa hue… está luchando! ¡Y muchas más están luchando! ¿Hasta cuándo chu… nos agarran pal’ huev… porque estamos en la tele?”, tiró la pregunta al aire.

Luego, aprovechó de mandarle un mensaje a su familia: “Mis papás se llenan el hocico diciendo que me ayudan. ¡Mentira! Ando sola. Me deben plata. Mi hermano me debe casi tres millones de pesos”, aseguró y que ahora la había abandonado.

“Yo estoy caga, yo estoy pal’ pic… es verdad, pero cuando ayude a mi familia, todos recibieron plata, pero después, no pagan”, concluyó y aseguró que este es su único medio para decir lo que piensa.