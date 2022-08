“La humanidad no aprende”: Karol Lucero reflexionó ante “posible Tercera Guerra Mundial”

El exanimador de Mega y locutor radial, Karol Lucero, hizo un alto a sus vacaciones por Europa para reflexionar sobre los conflictos bélicos que tensionan al planeta, con el temor de una posible Tercera Guerra Mundial debido a los movimientos militares entre China, Taiwán y Estados Unidos, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, e incluso la batalla interna que enfrenta nuestro país. “La humanidad no aprenderá”, fue parte de lo que señaló en sus historias de Instagram.

“Mundo en conflicto 😐. Qué lastima una posible #TerceraGuerraMundial”, publicó, describiendo cada uno de los conflictos entre países, incluyendo a Chile dentro del saco, debido a la tensión que hay en nuestro país, debido al proceso constitucional que tiene al país dividido entre Apruebo y Rechazo.

“Taiwán vs. China, Moldavia vs. Transnistria, Ucrania vs. Rusia, Kosovo vs. Serbia… Y en el último lugar del planeta, Chile vs. Chile”, escribió con un emoji llorando.

“La Humanidad no aprendió, no aprende y no aprenderá”, cerró su reflexión.

Karol Lucero

Conflicto entre China y EU

Se hizo realidad la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la noche de este martes a Taiwán, pese a las amenazas de China, que generaron que la tensión entre Washington y Pekín se elevará al máximo.

La llegada de Pelosi a esta nación generó incertidumbre entre el presidente de China, Xi Jinping, quien en los últimos días mostró su rechazo a esta visita y al hecho de que el gobierno de Estados Unidos y el de la Isla de Taiwán puedan establecer relaciones diplomáticas.

A lo anterior, surgen las preguntas: ¿Por qué existe ese conflicto entre China y Taiwán?, dos regiones con un mismo origen que a día de hoy están enfrentadas. ¿Cómo se formó el gobierno de Taiwán? ¿De dónde procede la tensión entre esta isla y China? ¿Cuál es la postura de Estados Unidos en este conflicto?. A continuación, te lo explicamos.

