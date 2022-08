“Tomé cartas en el asunto”: Eduardo de la Iglesia reveló su proceso de vasectomía

“Tomé cartas en el asunto”, con esas palabras el periodista y animador de La Red, Eduardo de la Iglesia reveló la importante decisión familiar que tomó para no tener más hijos y cerrar la fábrica con los cuatro retoños que tiene junto a su esposa Pamela. “Hoy vamos a hablar de la vasectomía” señaló en el live de Instagram que realizó junto a su compañera de Hola Chile, Julia Vial.

“Sé que es algo personal, pero lo quiero contar porque hay muchos mitos en torno a la vasectomía. Hay muchos hombres que le tienen miedo y hay mucha mitología, entonces vamos a contar cómo fue esta experiencia”, confesó revelando que junto a su esposa ya no continuarán en la búsqueda de tener una niñita.

“Ya no fue, por más que los tatas y la gente lo pida, nosotros estamos listos”, afirmó dando detalles del valor que pagó para el procedimiento. Si bien, contó que en primera instancia no se la pudo realizar en la clínica de su preferencia,, puesto que no la hacían “por doctrina religiosa”, siguió buscando. O su señora, más bien, quien le estaba haciendo la pega.

“Esta no es pega tuya, es mi cuerpo, es mi decisión y te estoy endosando a ti la responsabilidad de sacarme hora y verme el doctor. Chao, yo lo voy a hacer”, reveló, tomando el toro por las astas.

Empezó a buscar, hasta que un amigo le dio el contacto. “Oye hue...yo tengo un amigo que me cortó las bolas hace poco, yo te voy a dar el dato”, relató en tono humorístico. “Pero no es que te corten las pelotas, es mucho más simple. Tranquilo muchacho si era broma”, aclaró.

Además, tras un rápido trámite, cotizó el precio y regateó como buen chileno, apelando a que la situación económica no estaba buena, porque “trabajo en La Red”, canal que adeuda millones de pesos en sueldos a sus trabajadores.

“No hay problema de erección”

“El presupuesto” explicó, “si tú llegas sin previsión cuesta entre dos y dos millones y medio. Con mi plan, más el seguro, yo voy a terminar pagando 150 lucas. Pero por Fonasa también está la alternativa, y el costo se va al piso, entonces es cosa de tomar la decisión”, reveló el animador, haciendo la comparación entre el costo de la operación y lo que ahorrará al no comprar pastillas anticonceptivas para su mujer.

Finalmente, contó el proceso y aclaró las consultas de sus seguidores. “Me operé con consentimiento, te pasan tres toallas, para el jabón, agua y para secarse (…) Hay que hacer reposo, y no hay que tener actividad sexual durante sietes días. No hay ningún problema de erección de por medio, o complicaciones. Es reversible los primeros cinco años, no hay dolor y hay que secarse la zona con secador”, explicó.