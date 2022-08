Vanessa Daroch insiste en dramática predicción: “Que la gente junte alimentos, no es un tema político, es de la naturaleza”

La tarotista Vanessa Daroch insiste en sus predicciones para el país, nada de positivas, sino que todo lo contrario. Volvió a decir que ve escasez de alimentos, pero no por algo político, sino que por razones climáticas en el planeta. “Que la gente junte alimentos”, precisó.

Nuevamente en un live con José Miguel Viñuela y la Nené, Daroch sostuvo que “la gente junte alimentos. Yo lo he dicho antes, esto no es un tema político, es de la naturaleza y del cambio climático”.

LEE MÁS: Vanessa Daroch anuncia terremoto 8.5 para este año desde Perú hasta Pucón

“Se viene esta sed de alimentos, pero no junten a lo loco, solo háganlo”, insistió la tarotista, añadiendo que “muchos expertos están diciendo lo mismo. No hay peor ciego que el que no quiere ver”.

El futuro político del país

Durante otro contacto hace semanas con Viñuela, Daroch se refirió al resultado del plebiscito del día 4 de septiembre.

“No veo el resultado y aunque lo viera no lo diría, pero veo multitudes en las calles, no solo acá en Santiago y quieren hacer algo otra vez”, respondió Daroch.

La tarotista intentó explicar con otras palabras lo que pasará el importante día: “Está el verde y el azul (siendo uno el Rechazo y otro el Apruebo), y va a estar muy peleado. Después algo se va a perder que va a tener que hacerse de nuevo o va a haber una investigación”.

“Se va a investigar algo muy grande porque algo se iba perdiendo, porque verde va a ganando con 40, pero se va a dar vuelta (...) Entonces, no sé de qué lado, pero algo va a haber extraño, se van a juntar muchos y van a pedir que se averigüe por qué sucede esto extraño”, comentó.