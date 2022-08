“Carita de buena... son las peores”: Raquel Argandoña descueró a Kika Silva

La panelista de Zona de Estrellas, Raquel Argandoña llamó la atención de los medios tras volver a criticar ácidamente a la influencer y modelo Kika Silva. Todo partió cuando el programa de Zona Latina analizaba las relaciones de los famosos que llegaron a su fin a través de una infidelidad, analizando romances de Arturo Vidal, Gonzalo Valenzuela y Álvaro Gómez.

Tras hablar sobre el actor, los panelistas del show recordaron la supuesta aventura que habría tenido junto a Kika Silva cuando trabajaban en Canal 13, mientras que él salía con Francini Amaral.

“Yo trabajé con ella y le pregunté... me lo negó hasta la muerte”, aseguró Hugo Valencia revelando que le consultó en su momento a la rubia sobre la polémica. Fue en ese momento que saltó la panelista Argandoña.

“Siempre niega… mira, las que tienen carita de buena son la peores… decía mi abuelita y tiene toda la razón”, afirmó Raquel Argandoña refiriéndose a Kika Silva, generando diversas reacciones.

No es la primera vez que Argandoña habla de forma negativa sobre la influencer, ya que tiempo atrás aseguró que no le cae bien ya que la joven habría traicionado a su hija, Kel Calderón, tras involucrarse supuestamente con su ex pareja Pangal Andrade.

