Daniel Fuenzalida se refirió a la rehabilitación de Kathy Orellana: “Ella tiene todas las ganas”

Daniel Fuenzalida se tomó un minuto de su programa “Me Late” para referirse al ingreso de Kathy Orellana a su centro de rehabilitación, en donde también contó algunos detalles de este nuevo proceso que está viviendo la cantante.

Todo comenzó cuando el animador del espacio de farándula se encontraba realizando un anuncio sobre su organización en contra de la drogadicción, y mientras esto ocurría, Sergio Rojas se tomó la palabra para felicitarlo por su labor ayudando a la exchica “Rojo”.

“Oye, perdona que me tome una licencia. Kathy Orellana lo puso en su Instagram, yo sé que no te gusta hablar estas cosas, pero ella lo hizo público. He tratado de comunicarme con ella, pero no he podido. Le quiero desear todos mis parabienes en esta aventura que comienza en ‘Contradicción’ (nombre del centro de rehabilitación)’”, indicó el periodista.

El exhuevo quedó sorprendido por las palabras de su compañero, y decidió hablar sobre la ayuda que le brindó a la cantante.

“Tratamos de mantener, al menos la primera etapa, todo muy hermético, para que el proceso se desarrolle de mejor forma. Siempre estoy en comunicación con Kathy, no ahora sino que hace mucho rato. Finalmente tomó la decisión, tomó la decisión con sus papás también”, reveló en el espacio de TV+.

Cabe recordar que Kathy Orellana empezó a asistir a terapia en el centro Contradicción, en donde según las palabras de Fuenzalida: “Le prestaremos todo el apoyo clínico y moral para que salga adelante. No me gusta mucho hablar de esto, pero ella lo hizo público. Ojalá se realice un bonito proceso. Ella tiene todas las ganas, y eso es espectacular”, concluyó.