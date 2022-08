Todos con Sebastián: Televidentes indignados con decisión de Antonia en La Ley de Baltazar

Si usted piensa que solo en la antigüedad la gente confundía la realidad con la ficción y odiaba a los personajes tanto como a los actores que los interpretaban, la teleserie La Ley de Baltazar de Mega demostró que esa rara costumbre sigue más vigente que nunca y Twitter se convirtió en la mejor plataforma de la audiencia para descargar su ira.

Eso fue lo que ocurrió en el último capítulo donde Antonia, el personaje interpretado por Daniela Ramírez hizo enojar de sobremanera a los telespectadores, a quienes se les partió el alma al verla romperle el corazón a su novio Sebastián (Santiago Meneghello), y terminar el romance, por culpa de Gerónimo (Santiago Meneghello), que es más picaflor que varios actores nacionales que hacen de las suyas, pero en la vida real.

El peor momento fue cuando Antonia le dijo a Sebastián que tenían que conversar -frase muy común en las relaciones, porque es sinónimo de una muerte anunciada- sin considerar que el enamorado viajó especialmente a verla.

“Es una decisión que debía haber tomado hace mucho tiempo y no pude. Yo no puedo seguir adelante con esto, no puedo casarme...No me voy a casar, ya lo decidí”, le vomitó sin contemplación, haciendo que Sebastián se pusiera a llorar y la audiencia agarrara sus teléfonos para expresar su descontento hacia ella, puesto que él insistía que seguía enamorado. Aunque lo que más les molestó es que no le dijera toda la verdad, que en realidad había un tercero al medio.

“Antonia cómo le puedes romper el corazón al Sebastián??? Santiago Meneghello yo te consuelo eeeeeeetya #LaLeyDeBaltazar” @clauclover_”No pu Antonia mal ahí, debiste haberle dicho toda la verdad al Seba, no bastaba solo terminar la relación, ante todo es mejor ser sincera con una misma y con el, se merecía saber lo que está pasando realmente... #laleydebaltazar”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los seguidores de la vespertina que desde ahora cambia de horario.

21:00 horas

Producto de la franja electoral Mega anunció que “La Ley de Baltazar” irá de lunes a viernes a las 21:00 horas, para luego dar paso a “Meganoticias Prime” a las 21.45 horas.