Rocío Marengo reveló los sensibles motivos por lo que aceptó entrar a “El Discípulo del Chef”

Este domingo se estrena la nueva temporada de “El Discípulo del Chef”, en donde podremos ver a varios rostros de la televisión incursionar en el mundo de la cocina, entre ellos se encuentra la argentina Rocío Marengo.

La modelo ya ha participado en dos programas culinarios, “MasterChef Celebrity” y en el ciclo anterior del programa de CHV, en donde tuvo un destacado desempeño.

A raíz de su regreso a las pantallas de la señal, la trasandina conversó con Página 7 sobre la competencia con los mejores exponentes de la cocina, y también reveló la sensible razón por la cual aceptó participar en el programa por segunda vez.

“El nivel gastronómico que hay en esta temporada es altísimo, de grandes ligas (...) es un honor haber sido convocada en este grupo de gente tan maravillosa y talentosa, que ama la cocina. Me pareció un desafío interesante, porque a nivel personal también me ayudará muchísimo a aprender”.

Sin embargo, este no sería el único motivo por el cual Rocío decidió entrar al programa. “Venía de una etapa personal difícil y me pareció bueno canalizarlo a través del trabajo, que para mí siempre ha sido una salida para todo, me da estabilidad”, confesó al medio.

Posteriormente, agregó que “me pareció bueno agarrar esta propuesta y volver a Chile, porque el año pasado estuve en Argentina. Tenía ganas de estar acá”, aseguró.

Rocío se sometió a un procedimiento para poder convertirse en madre, el cual no tuvo buenos resultados. Semanas más tarde, la argentina terminó su relación de una década con Eduardo Fort.