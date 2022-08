Betsy Camino arremetió con todo en contra de la Botota Fox: “Para mi las personas falsas valen callam...”

Betsy Camino vuelve a generar polémica por sus dichos en contra de su excompañera de “MasterChef Celebrity”, la Botota Fox, y contó detalles de la enemistad.

Las declaraciones se dieron durante una conversación en el programa “Entre Chorizos Prime” de TVR, en donde la exReina de Viña del Mar habló sobre el conflicto con la conocida transformista.

“Es detestable… para mi las personas falsas valen callampa. Es mejor no hablar de esa we…”, afirmó la modelo, y luego aseguró que en José Miguel Navarrete “hay una falta de educación grande”

“Ella estaba representando a los gays que llegaban a la TV, no como hombre sino como mujer. Entre las dos versiones yo creo que la presión le cayó muy fuerte y no supo cómo manejarlo”, agregó.

Cabe recordar que esta enemistad surgió mientras ambas participaban en el programa culinario de Canal 13, en donde la Botota aseguró que la cubana ideó un plan para sacarla del espacio y que por eso discutía tras de cámaras.

“Una persona envidiosa, una persona racista, una persona déspota, una persona extremadamente falta de respeto, que si yo me pongo a comentarles aquí, uff mija, la papita que yo les armo a ustedes. No saben cuántas veces pidió disculpas en Bogotá porque fuera de las grabaciones me dijo hasta prostituta y mil veces llorando, yo la bloqueé porque yo a la gente la bloqueo y ahora que siga hablando mier…”, fueron algunas de las palabras de Betsy tras ser eliminada de “MasterChef Celebrity”.