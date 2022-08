“Discípulo del Chef” afiló el cuchillo y eliminó tres participantes: Uno terminó llorando

La nueva temporada del programa culinario de Chilevisión “El Discípulo del Chef” volvió con los cuchillos más afilados que nunca y dejó fuera en el primer capítulo a tres competidores, dos de ellos flamantes ganadores de “Masterchef”, quienes no fueron del gusto del estricto juez Yann Yvinn.

El capítulo comenzó presentó a los 24 participantes, pero de una los capitanes Sergi Arola, ‘China’ Bazán y Ennio Carota, solo eligieron a siete cada uno para sus respectivos equipos, dando un total de 21 cocineros. Por lo tanto, tres quedaron eliminados de manera automática. Ellos fueron Joaquín Winter, Almendra Santíbañez y Carlos Díaz.

“Chilevisión, tendrán que pagarme la terapia, y las terapias son muy caras. No me inviten más a un programa así. Lo tomo con humor, es muy divertido esto. Aunque estoy súper humillado, el país entero me ve humillado. Sabían que iba a ganar, por eso me eliminaron”, reclamó en tono de broma el actor de Mega.

[ Luis Jara no se siente egocéntrico: “Yo no vivo mi vida así. Yo vivo muy al servicio de lo que quieren mis amigos, mis hijos” ]

Sin embargo, no todo estaba perdido, puesto que les dieron la oportunidad de mostrar su talento y así revertir la decisión de los jueces para ganarse un delantal para integrar uno de los equipos y se enfrentaron con tres pupilos de Sergi Arola, líder del grupo rojo que quedó en último lugar en la prueba por equipos.

Fue así como el cocinero español mandó al frente a Faryd García, Carolina Erazo y Alfonso Castro, quienes debieron pasar por el cuchillo filoso de Yann Yvin, quien armó las parejas de los duelos y definió a los tres ganadores: Joaquín Winter, Carolina y Carlos Díaz.

Captura CHV.

“No fue suficiente”

De esta manera, Faryd, Almendra y Alfonso se convirtieron en los primeros eliminados del espacio de cocina, siendo el ganador de Masterchef, Faryd, uno de los más afectados con la decisión de Yvin y no aguantó las lágrimas.

“Entrego corazón y alma en cada plato, no fue suficiente al parecer”, lamentó con evidente tristeza la decisión implacable del che francés.