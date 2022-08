Rocío Marengo reconoce quiebre con Pamela Díaz: “Se enojó por algo porque no me dijo”

Rocío Marengo regresó este fin de semana a las pantallas de la televisión de la mano de su participación en “El discípulo del chef”, sin embargo, el nuevo desembarco de la argentina a Chile no ha sido del todo feliz para la modelo quien se mostró sorprendida porque su mejor amiga chilena, Pamela Díaz, se ha alejado sin ofrecerle un motivo de peso a la modelo.

En entrevista con lun.com fue que Marengo dio cuenta de su quiebre con la mediática influencer, el que reconoce la tiene desconcertada y muy apenada.

El distanciamiento con Pamela Díaz

“Yo la quiero como el primer día o más, mi amor por ella crecía cada momento que iba conociéndola. La realidad es que le escribo y ella, no sé, calculo que se enojó por algo porque no me dijo”, relata Marengo, quien no entiende cómo una amistad de poco más de una década se ha ido desvaneciendo por motivos que -asegura- desconoce.

“Evidentemente algo le pasó. Ella me dice que está todo bien, pero en este viaje a Chile aún no la he visto. Si Pame me llamara ahora, yo salgo corriendo a verla porque la quiero, me divierto”, prosigue la argentina, quien este año ha debido lidiar con la pena de perder un embarazo y ponerle fin a una relación amorosa de muchos años con el empresario Eduardo Fort.

“Ella también debe entender que yo vengo de pasar momentos duros y quiero estar con gente que quiere estar conmigo. La verdad, no sé qué le habrá pasado”, agrega Marengo, aún dolida porque en su peor momento emocional no contó con el apoyo de su famosa amiga.

“Sí. Me hubiese gustado que hubiese estado conmigo porque siempre lo ha sido hecho. Yo fui muy buena amiga (en 2019 vino a ver a Pamela cuando ella anunció su separación del empresario Fernando Téllez). Jamás le hubiese fallado. Yo tengo claro lo que hice y lo que haría por ella”, confiesa la argentina, quien enfatiza en que su acercamiento a Jean Philippe Cretton, por motivos laborales y no sentimentales, no debería ser el motivo del distanciamiento de Díaz, quien habría puesto fin a su relación amorosa con el rostro de CHV.

“¡Jamás! ¡Jamás! Con ningún novio de ninguna amiga. No, no hay chance. Es un rumor porque trabajé con él. En las redes sociales se dicen unas cosas (...)”, finalizó.