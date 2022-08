Christell entregó detalles de su despedida de soltera, vestido y matrimonio: Será en enero

La cantante Christell Rodríguez entregó nuevos detalles respecto a su casamiento con Roberto Parra que será realizado en enero en la Quinta Región, en la ciudad de Olmué. Preparativos que la tienen de lo más contenta, según comunicó en su cuenta de Instagram a sus seguidores, quienes están igual de ansiosos que ella.

“Me voy a casar acá en la Quinta Región, en Olmué. Les dejo el dato del lugar porque es hermoso y además que las chicas que están a cargo del tema son demasiado amorosas, así que recomendadísimo”, contó la cantante y agregó que la ceremonia será en el mismo lugar donde realizará la fiesta.

“Los preparativos van bien, estamos avanzando. Ahora que van quedando menos, se empiezan a ver más cositas, así que ahí igual les voy a estar contando”, señaló, explicando que no contrataron el servicio de wedding planner, porque estará a cargo de la misma banquetera

Respecto a uno de los ítems más importantes para toda novia, Rodríguez señaló que su vestido ya está en proceso de confección, en manos de una experta.

“Ya se está confeccionando, en noviembre tengo la prueba y es de Ignacia Novias (...) los de princesa así como sumamente voluminosos no me gustan, porque igual yo soy bajita entonces siento que me va a hacer ver muy chiquitita. Pero el vestido que elegí es una mezcla de muchos estilos que me encanta”, explicó la estudiante de fonoaudiología de cuarto año, quien aspira a realizar clases de voz prontamente.

Respecto a la despedida de soltera, confesó que sí tendrá pero la hará con su pareja y en conjunto con amigos.

[ “A mi no me gusta”: José Miguel Viñuela expresa su molestia por cómo llaman a Nené ]

“Lloramos y dije que sí”

Fue el mes pasado cuando la ex chica Rojo emocionó a sus seguidores tras compartir en sus redes sociales un significativo video de su prueba de vestidos de novia.

“Disfrutando este proceso. Gracias a @ignacianovias me faltó mi mamita de manera presencial pero se viene la prueba del vestido en noviembre”, escribió en el registro que acompañó con una emotiva melodía.

“Muchos vestidos hermosos… me probé varias opciones. No eran mi talla pero los hacen a medida. Hasta que apareció el indicado, lloramos y le dije SÍ al vestido”, expresó la conocida joven que se hizo famosa en el programa Rojo cuando apenas era una niña.