“La Ley de Baltazar” remeció a televidentes otra vez: Sofía se enteró de homosexualidad de Mariano en estremecedora escena

Y la tarde de este lunes se transmitió una de las escenas más esperadas para “La Ley de Baltazar”. Mariano (Gabriel Cañas) le confesó su homosexualidad a su mujer, Sofía (Ignacia Baeza), admitiendo que hace cinco años tenía una relación paralela con Hernán (Gabriel Urzúa). Y las redes y televidentes reaccionaron, aplaudiendo la calidad actoral, como el guión.

Sofía escucha al amigo de su marido decirle “yo llego hasta acá, entiéndeme por favor estoy chato, no quiero escuchar más que tu papá o la presión, basta yo quiero que reconozcas la verdad, quiero que el mundo sepa que nos amamos”.

Acto seguido la mujer lo enfrenta y le dice que le explique todo. “¿Todos estos años?, ¿desde cuándo? ¿desde siempre? yo podría tener celos de una mujer, porque podría competir con una mujer, pero con un hombre, ¡Con un hombre Mariano!”, le dice muy afectada.

LEE MÁS: Gabriel Cañas y su trabajo en “La Ley de Baltazar”: “Lloraba cada vez que leía la escena y soñaba con la secuencia”

Sofía le pide que le explique todo. “Tú me conociste sabiendo que eras gay, o sea me usaste como una pantalla para esconderle al mundo que tú eres homosexual”, le reprendió.

“No Sofía, yo cuando te conocí me encantaste, y sentí que me enamoré de ti y volví a creer, pensé que podía tener una familia”, le contestó Mariano.

A lo que su mujer le respondió: “¿por qué no me dijiste?, ¿por qué no me diste la posibilidad de casarme con un hombre que me quisiera de verdad?”.