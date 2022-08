“¿Qué manera de vivir es esta?”: Perla Ilich tras sufrir dos intentos de robo en menos de una semana

“Ya no hay límites en Santiago”, parte diciendo el mensaje que Perla Ilich publicó en sus redes sociales para compartir una furiosa crítica y descargo tras sufrir dos intentos de asalto en menos de una semana.

La ex participante de El Discípulo del Chef dio a conocer dos preocupantes experiencias que vivió junto a su pequeña hija. Por lo mismo hizo una crítica por el aumento de la delincuencia en el país y detalló cómo fueron las dos ocasiones en las que la intentaron asaltar en tan solo 3 días.

“Esto es el colmo, ya no hay límites en Santiago. Hace tres días quisieron robarme la camioneta afuera del terminal pesquero y no solo eso, no sé si había otra intención porque el delincuente me insultaba con insultos de otro país queriendo entrar a la camioneta”, comenzó señalando la gitana.

Menos mal los delincuentes no lograron su objetivo, porque agregó que “Dios y el rápido actuar que estaban en el taco hicieron que no concretaran su robo”.

Sufrió con un motochorro

Sin embargo, Perla no estaría libre de un nuevo intento de robo, porque un par de días después le ocurrió otra situación, según ella misma contó: “Hoy nuevamente en moto quisieron robarme el celular sin tenerlo en la mano. ¿Hasta cuándo? ¿Qué manera de vivir es esta? El susto que pasó mi hija no se lo doy a nadie”, continuó Perla.

Para finalizar, la gitana que se hizo famosa por protagonizar un docu reality que llevaba su nombre, realizó una dura crítica a las autoridades de turno por el aumento de la delincuencia en Chile.

“¿Qué clase de medidas han tomado? Ninguna, nada, solo prometen sin hacer nada”, c erró Perla Ilich.