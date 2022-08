Noche de furia de Marisol Pierola en “El Discípulo del Chef”: “Me he sacado la cresta. El Zafrada no hace ni una hu**”

“El Discípulo del Chef” lleva tres días al aire y ya ha pasado de todo. Romances, peleas, reconciliaciones y ahora al parecer una renuncia. Este martes Marisol Pierola, quien está en el equipo de China Bazán y que resultó perdedor en el capítulo, dejó entrever que se iría del programa.

La líder de los azules debía nominar para eliminación a uno de sus pupilos y antes que esto ocurriera, Pierola llorando dijo “yo sé que me van a echar, lo tengo claro (…) No quiero estar en el grupo, no me siento a gusto. Yo creo que los estoy perjudicando. Estoy acostumbrada a trabajar sola y no quiero que ustedes estén mal”.

Y sí, tenía razón porque la chef nominó a la exBake Off. “Hay que aprender a trabajar en equipo y saber escuchar (…) Esto no es nada personal, porque con el poco tiempo que llevamos, ya les he agarrado mucho cariño a todos”, dijo China.

Acto seguido, Marisol se retiró del set diciendo “qué mentira más grande, Dios mío ¿Cómo puede haber gente tan cínica?”.

La pataleta

“Yo renuncio, les digo al tiro. Con lo que hizo la chef yo renuncio”, dijo muy molesta, agregando que “he hecho lo que más he podido, me he sacado la cresta por el equipo. El ‘Zafrada’ no hace ni una hu**, ¿por qué no lo nominó a él?”.

Es así que luego la chef dijo que no quería que nadie se fuera, pero que a la vez prefería que todos sus pupilos quisieran estar, por lo que ahí estaba la puerta.

“O me cambian de equipo o me voy”, terminó Marisol.