Eliminado de “El discípulo del chef” cocinó a fuego lento formato del programa: “No me gustó, me cargaron los gritos”

Duras críticas al formato del estelar de cocina de CHV “El discípulo del chef” realizó este martes Alfonso Castro, uno de los primeros eliminados del programa estrenado este fin de semana en el canal privado.

En entrevista con lun.com fue que el ganador de la segunda temporada de “Masterchef” se desahogó respecto de su mala experiencia en el programa, y aseguró que sus descargos poco tienen que ver con haber sido uno de los tres primeros concursantes eliminados, ya que confirmó que pese a que “me ofrecieron volver al repechaje, no vuelvo más”.

Castro y su promesa: “No vuelvo más” a estelar CHV

“Iba con bastante ilusión, pero llegando ahí no me gustó. Pensé que iba a ser algo parecido a ‘Masterchef’ y me encontré con algo súper diferente. Participé del primer capítulo y altiro no me gustó. Aparte que todo era diferente, y que no había tantas cosas para cocinar, me cargaron los gritos”, explicó Castro, quien apuntó sus dardos hacia Yann Yvin y Sergi Arola, no por tomar decisiones en su contra sino porque, en su parecer, se excedieron en sus gritoneos a los participantes.

“Yo encuentro que no es necesario andar gritando tanto. En un momento, Yann (Yvin) me agarró y me empezó a gritar igual que un perro, se fue al cogote mío. Me gritoneó como si fuera un cabro chico (...) mira, compadre, hay tanta violencia en la calle, que yo creo que no deberían gritar tanto. Ya no se usa eso. Gritos feos”, relató Alfonso, quien reconoció que incluso llegó a pensar en responderle violentamente al evaluador francés.

“Yo estuve a punto de echarle la aniñada a Yann. Decirle ‘anda a hue... a otro lado’, pero igual me dije que el programa estaba partiendo y hay gente maravillosa ahí adentro. El tema fue el formato. No me gustó. Me quedé callado nomás, si hubiera contestado hubiese sido peor. Habría quedado como mal participante. Creo que igual lo podría haber hecho mejor, pero se dio así. Me fui. Me ofrecieron volver al repechaje, pero no vuelvo más”, insistió Castro.

La incomodidad de Alfonso, reconoce, se dio desde el primer momento en que comenzó a grabar con los demás participantes en el estelar de CHV.

“No me gustó el formato. En la tele no se ve cómo gritan. El español (Sergi Arola) grita demasiado, yo estaba en su equipo. Yo lo tenía al lado y de repente, hacía: ‘¡Awwwwwww, Vamos!’ y cosas así. Ellos tienen una muela (audífono), seguramente les dicen del switch que lo hagan, pero lo hacen muy fuerte. No, nunca más”, reflexionó el ya eliminado concursante, quien no tuvo problemas en comparar su anterior experiencia en “Masterchef” con la vivida en “El discípulo del Chef”.

“En ‘Masterchef’ sí participaría. Es que a mí me encanta. Le pondría harta onda, es que yo amo ese programa. La paseé tan bien. Feliz me iría si me llaman”, cerró Castro, cuyo objetivo inmediato tras salir del programa de CHV, es la de recorrer en motocicleta desde el norte del país hasta Bolivia.

“Para el 20 de octubre estoy preparando un viaje en moto para el norte con tres amigos más. Vamos a irnos desde Santiago hasta Arica, Tacna y parte de Bolivia. En eso estoy concentrado”, finalizó.