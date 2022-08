“Me salió del alma”: exparticipante de Masterchef revela a quien iba dirigida frase de su famoso meme

Este domingo volverá a las pantallas de Chilevisión el programa El Discípulo del Chef. En el espacio regresarán a la televisión algunos de los más recordados participantes de los programas de cocina, siendo una de ellas Valentina Ramos.

La finalista de la tercera temporada de Masterchef saltó a la fama en 2017 en el mencionado programa, en donde además terminó inmortalizada en un meme.

“Hay que pegarle. Quiero puro pegarle”, señaló la participante, frase que pasó a la historia gracias al mencionado meme.

En conversación con Radio Bío Bío, Ramos bromeó al recordar dicho momento, indicando que “yo creo que ese meme muchos deben tenerlo en sus stickers de WhatsApp”.

“Creo que me salió del alma. No sé si esta temporada habrá un meme nuevo por ahí, no cacho”, afirmó.

Respecto a quien iba dirigida dicha frase, la oriunda de Lolol mencionó a Sergi Arola. “De verdad, era como llenador el hombre. De vez en cuando se debe merecer su…”, bromeó Ramos sin terminar la frase.

“No, pero en realidad creo que esa vez todo fue por la edición”, apuntó Ramos. “Según recuerdo, originalmente dije ‘no hay cómo pegarle el palo al gato’, entonces se tomó todo fuera de contexto”, expresó.

Su participación en El Discípulo del Chef

Respecto a su participación en el nuevo programa, afirmó que “me siento tremendamente afortunada, porque llegó en un momento malo de mi vida”.

“Mi pareja estaba comenzando un tratamiento y justo llegó esto, que son lucas que significan mucho. Así que voy a hacer todo lo posible para llegar a mi meta, que es el restaurante en Monticello. De hecho, cuando viajo a la sexta (región) paso por ahí y veo que entre los letreros hay un espacio libre, digo ‘ahí va a estar mi nombre’”, manifestó.

Por último, destacó que “ha sido maravilloso compartir con todos los chiquillos. Siento que me llevo bien con todos, pero en especial con la tía Jacque, con la Rocío (Marengo), con Camila Ruiz, con Karen Bejarano, Víctor Díaz, Carlos Díaz… en realidad, con todos me llevo la raja”.

Cabe recordar que el programa tendrá 24 participantes y será conducido por Emilia Daiber. Además participarán los chefs Carolina Bazán, Sergi Arola, Ennio Carota y Yann Yvin.