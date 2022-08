Vale Roth hizo fuerte descargo contra la Justicia tras funar a mujer que apuñaló a otra por un hombre

Vale Roth tuvo una semana anterior bastante acontecida, luego de que fuera detenida en Concón, pero además formalizada. Fue denunciada por vecinos de estar orinando en la calle, mostrando los genitales y cuando Carabineros llegó al lugar, precisan que la bailarina le pegó a un efectivo. Y hoy, en su cuenta de Instagram publicó la foto de una joven a la cual acusa de haber apuñalado a otra mujer y sigue estando libre, por lo que lanzó sus dardos contra la Justicia chilena.

“La pendeja apuñaló a la otra niña en la cabeza, le cortó el pelo con un cuchillo y ahí anda libre por la vida...pero anda a hacer pipí en la calle po wn, encerrada 20 horas y con orden de arraigo...linda la justicia”, escribió en una de sus stories.

LEE MÁS: Redes barren con Alexis Sánchez: lo acusan de hacerse la víctima y le recuerdan episodio con Vale Roth

Storie de Vale Roth Instagram @valeroth28

La detención de Vale Roth

Hace un par de días, en su Instagram se refirió al tema y señaló que “estoy bien, eso es lo importante, relájense”.

“Lo único que voy a decir es que alguna patada o alguna agresión física jamás lo hice, yo vi las cámaras así que ahí lo van a ver después. Verbalmente si puede ser que me haya exaltado, sí, totalmente cierto”, explicó.

“Soy bien mujercita cuando hay que asumir las cosas, hay algunas cosas en las que sí estuve mal, como los garabatos e insultos, pero de ahí, a golpear a alguien, jamás, por eso pedí las cámaras”, dijo.

“Yo no puedo con las injusticias”, dijo y precisó que su pololo “estaba haciendo pipí, nada más. No en la playa, sino atrás de un auto, lo tiraron, lo esposaron brígido, con una fuerza inhumana y yo con eso no puedo, por eso partió todo. Y ahí obvio, me exalté, grité cosas que no debería haber gritado y ahí me tiraron a mí,”, cerró Vale Roth.