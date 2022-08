Al final no renunció: Marisol apareció en El Discípulo del Chef y su cambio de actitud generó diversas reacciones

“Yo renuncio, les digo al tiro. Con lo que hizo la chef yo renuncio”. Esa fueron las palabras de Marisol Piérola en el capítulo emitido la noche del martes en El Discípulo del Chef, el programa de Chilevisión. Allí, la participante amenazó con renunciar tras una discusión con China Bazán.

Luego que la chef la nominara para la eliminación del domingo, la exBake Off se molestó con todo. “He hecho lo que más he podido, me he sacado la cresta por el equipo. El ‘Zafrada’ no hace ni una hu**, ¿por qué no lo nominó a él?”, expresó.

“O me cambian de equipo o me voy”, fue otra de las frases que lanzó.

Volvió a aparecer en el programa

Y en el último capítulo de El Discípulo del Chef, pese a su amenaza de renunciar, Marisol volvió a estar presente en el espacio.

Además, estuvo acompañado de un cambio de actitud, en un hecho que fue notado tanto por los demás participantes del programa, como por los usuarios de redes sociales.

“Con todo el power, llegué de sorpresa a mi equipo”, afirmó en el espacio.

“Yo no puedo dejar a mi equipo. Siempre he dicho que con las chiquillas me llevo un 7 y fue un error. Yo soy llorona y ya, pero vine con todo power, si yo vine a competir”, agregó Marisol.

#ElDiscípuloCHV | Marisol y China Bazán llevan una buena relación en la cocina tras aclarar todas sus diferencias 🤩 pic.twitter.com/7WOKvLzWiT — Chilevisión (@chilevision) August 11, 2022

Las reacciones en redes sociales

Yo al ver la actitud de Marisol hoy versus Ayer .. #ElDiscipuloCHV pic.twitter.com/fPnE7ozi5w — ED I ᗩM ✌🏼 (@Epograf) August 11, 2022

Marisol llegó en modo zen, a ver cuanto le dura #ElDiscipuloCHV — Andrea (@LaCondesa0882) August 11, 2022

La Soa Marisol anda suavecita,igual que mis hijos despues que les mando la "mirada poderosa" Que le dure si poh

#ElDiscipuloCHV — La Kubota 🌳 (@Gathalia) August 11, 2022

Ayy que fome Marisol en modo obediente, querimoh sangreeee, querimoh dramaaaaaa #ElDiscipuloCHV — nandyyyyy (@nan_ndy) August 11, 2022