El miedo de Ignacia Baeza tras revelar su relación con Florencia Eluchans

La actriz nacional Ignacia Baeza, que ahora se roba las pantallas con su rol en “La Ley de Baltazar”, reveló hace semanas en entrevista con Revista Ya de El Mercurio, sobre su relación de pareja que ya tiene tres años, con la escritora Florencia Eluchans. Y ahora, profundizó en sus motivos para contarlo y también sus miedos.

En conversación a través de un live con Pancho Saavedra- declaraciones que recoge hoy Mira lo Que Hizo- la actriz explicó que “siento que no guardé un secreto, porque yo tampoco lo sabía. Fue algo que se despertó en mí ya más adulta, cuando me relacioné con la que es mi pareja hoy”.

Sus miedos

Baeza sí le señaló al periodista que tenía miedo de perder su fuente de trabajo. “Pensé que nunca nadie más me iba a llamar, qué pena… quiero pensar que eso ya no pasa”, señaló.

“Yo me acepto, mi familia y mis amigos me quieren ¿Qué más? Uno no se puede estar haciendo cargo de lo que piensa todo el mundo, porque si no estamos cagados. Aparte, siempre habrá gente que te tire mala onda”, dijo.

Pancho Saavedra le consultó sobre si piensa casarse, ante lo cual la actriz dijo que no lo descarta, pero por ahora no es tema. “Primero tengo que armar esta familia nueva, los míos y los tuyos. Mi pareja tiene tres hijos (ella dos) Uno en cada mano. El mundo no da para más, hay que cuidar el planeta, el agua”, finalizó.