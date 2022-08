Paty Maldonado arrasó con todo en contra de Sigrid Alegría por su postura política: “Mansa cag… que se mandó”

Paty Maldonado lanzó varios dardos en su programa de YouTube, “Las Indomables”, en donde no solamente criticó con todo a las campañas del Rechazo y del Apruebo, sino que también se fue en contra de Sigrid Alegría por creer en la “Lista del Pueblo”.

Todo comenzó cuando estaban hablando sobre los actores y actrices que han sido rostros de las diferentes campañas políticas, enfatizando en que “no eran creíbles”.

“Me equivoqué po’… Fue tan terrible cuando me di cuenta, me equivoqué po’”, partió diciendo la expanelista de “Mucho Gusto” en un claro tono de broma.

Posteriormente, siguió su “imitación” de la actriz diciendo que “Mansa cag… que se mandó, compraron los votos, era mentira, el hue… se disfrazaba de indio, mansa cag…”.

“Tú avalas una campaña no sabiendo las cosas importantes de un partido, de una organización… Ahí hubo billetito. Lo mismo le pasó a Julio César (...) No tiremos para la cola después, no seamos pocos hombres y pocos mujercitas”, enfatizó.

“Creí, y fuimos varios... Hasta La Constituyente íbamos bien”, agregó.

Finalmente, Maldonado reflexionó que: “Cuando la “Lista del Pueblo” se las dio de partido político y quiso conseguir presidente, empezaron los mismos problemas que todo partido político tiene. Ambición, sed de poder, mentiras”, sentenció.