“¡Puras hue…!”: Paty Maldonado destrozó a la campaña del Rechazo

Fiel a su estilo Patricia Maldonado dijo lo que pensaba sinceramente sobre las actuales campañas políticas de cara al próximo Plebiscito del 4 de septiembre. Por eso no tuvo pelos en la lengua para opinar sobre las mismas en su programa de Youtube Las Indomables.

Aunque Maldonado ha dicho más de una vez que va por la opción del Rechazo, criticó en duros términos a la campaña que están haciendo:

“Yo creo que la campaña del Apruebo la hizo un tarado del Rechazo, y la campaña del Rechazo la hizo un tarado del Apruebo”, lanzó de primeras Maldonado.

“Creo que las de las dos campañas, si tuviéramos que elegir, no podría porque las dos son tan malas pero tan malas, pero tan poco convincentes, Cata. Con una cantidad de errores, de mentiras, los actores, las actrices… maquilladas” . indicó la ex panelista de Mucho Gusto.

Asimismo, atacó a los del Apruebo por pagarle a sus actores unas grandes cantidades de dinero. “Hoy día, en las dos campañas, no hay creatividad a mi juicio”, agregó.

Feroz anális contra campaña del Rechazo

Paty entonces se dirigió directamente a la campaña del Rechazo con una feroz crítica a lo que estaban haciendo.

“Mi pregunta es, ¿quién tiene el monopolio de las campañas de este lado? ¿Cuál es la agencia publicitaria que lo hace? Porque de verdad te digo que no he visto una sola campaña, nunca, del lado de la derecha que sea convincente y buena”, lanzó sin filtros.

“Cuando tu ves la campaña anterior, del primer rechazo y del primer apruebo, por qué sigues, no sé si los mismos, no lo sé. ¡No puede ser! Tanta falta de creatividad, de tener una campaña de que llegué al hueso… no”, aseguró y agregó “¡puras hue….!”, opinó Paty con mucha molestia.

Si bien Maldonado reconoció que las campañas que hacían desde la izquierda eran buenas, aseguró que está vez era muy mala.