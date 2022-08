“Yo no autoricé”: Antonella Ríos acusó uso indebido de su imagen en campaña del Apruebo

Fue a través de sus redes sociales que la actriz Antonella Ríos dijo que no quiere verse involucrada en política y menos que la involucren. Por eso subió algunas aclaraciones a su Instagram que el sitio Miraloquehizo.cl alcanzó a capturar durante esta jornada.

La actriz y ex panelista de Me late, aparecipo para aclarar que la imagen de ella que está dando vueltas dando a entender que ella apoya la opción Apruebo del próximo plebiscito, nunca tuvo su consentimiento.

Hace algunos días, la actriz señaló en su Instagram que “con todo el respeto que me merecen las personas pensantes que tienen su opinión y su voto secreto. Sigue dando vueltas un video hecho el 2019 en el marco del Estallido Social que forma parte de una campaña electoral para este próximo 4 de septiembre”.

“Repito, yo no autoricé el uso de mi imagen indistintamente mi postura que pretendo seguir manteniendo en privado. “Claramente estamos muy polarizados y por ende violentos” , añadió Antonella Ríos en su aclaración.

Este jueves, la ex Me Late volvió a referirse al tema luego de que le mandaran una foto de ella en una campaña del Apruebo.

“No haré campaña política. No me interesa. Me mandan esta foto de un video del 2019 en el que yo no autoricé (ni me preguntaron) mi participación”, escribió la actriz. “El voto es secreto y básicamente me mantengo al margen”, sentenció Antonella Ríos.

[ “No resultó nada”: Antonella Ríos contó detalles sobre su viaje a Miami para intentar conquistar a famoso tenista ]

Instagram Antonella

Instagram Antonella

Instagram Antonella