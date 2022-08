Amaya Forch sobre caso de Nicolás López: “La supuesta falta de talento nunca debiera ser excusa o motivo para un abuso”

Este viernes, Amaya Forch será una de las invitadas al prime de CHV “Podemos Hablar”, en donde hablará sobre un tema bastante delicado que se vivió en el mundo del cine chileno, hablamos del caso de Nicolás López, quien fue sentenciado a cinco años y un día por abuso sexual.

Al momento de entrar al estudio, Jean Philippe Cretton interrogó a la actriz sobre este tema. “El cineasta Nicolás López se encuentra bajo el régimen de libertad vigilada intensiva... Tú has criticado duramente esa decisión y también la defensa que han hecho algunas actrices amigas de López”, le dijo el animador.

“Lo que hice fue defender a Pin Montané por las declaraciones de Loreto Aravena, porque además no entendía qué tenía que ver lo que Loreto dijo sobre el talento de Josefina con lo de Nicolás, en qué le ayuda a eso… no tenía nada que ver con su defensa y me pareció que la supuesta falta de talento nunca debiera ser excusa o motivo para un abuso. Lo diría no solo por la Pin, también por Loreto y por todas las actrices”, aclaró la intérprete.

Posteriormente, Cretton preguntó sobre este tipo de situaciones en el mundo de la actuación: “Colegas tuyas, en este programa, han dicho que esto no pasa solo con un director de cine, y no solo con el género femenino, si no también con los hombres”, interrogó.

A raíz de estas palabras, Amaya respondió que “está presente en todo, las mujeres crecemos acostumbradas a ello”, y contó una experiencia personal de su infancia: “Por ejemplo de chica, me tocaba irme en micro al colegio con mis hermanas y nos toqueteaban, nos punteabas, nos molestaban los hombres, lamentablemente es así”, confesó.