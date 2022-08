“Me dan papeles de mierd...”: Pepi Velasco realiza dura critica a la TV y acusa amenazas de muerte

No es por mezclar peras con manzanas, pero la querida actriz Pepi Velasco no se guardó nada y contó de todo en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión que será emitido esta noche, donde realizó una dura crítica a la televisión, debido a los “cánones de belleza”, acusó graves amenazas en su contra debido a su tendencia política y comentó una triste petición que le realizó su padre para descansar en paz.

Todo partió al comienzo del capítulo número 16 cuando le contó a Jean Philippe Cretton que le dan puros “papeles de mierda” y eso le molesta de sobremanera porque no le han dado la posibilidad de poder mostrar su talento.

“Me dan o me daban papeles de mierda, porque las pegas están muy difíciles, el mercado está apagado, pero siento con tanta energía de hacer un buen personaje y diversos personajes que no me han dado la posibilidad o no me la dieron ya de hacer un personaje la raja, pero la raja. No sé por qué no me lo dieron, quizás porque no tenía los cánones físicos de la televisión; sin pechuga, sin poto, narigona, media fea, como normal… media chilena normal al peo… puede ser eso y después una se vuelva vieja”, lamentó en tono de broma, pero con molestia.

“Te voy a matar”

Además, habló sobre las amenazas de muerte que ha recibido el último tiempo, debido a su opción por el Apruebo para el próximo 4 de septiembre.

“Estamos viviendo un momento muy particular, muy polarizado y yo soy apruebo de corazón y lo he manifestado por mis redes sociales. Hago puerta a puerta y he recibido mensajes donde me han dicho… vieja ctm. No andes sola que te voy a sacar la cresta, te voy a matar. Es lamentable porque todos queremos avanzar, tener un mejor país y así no se puede”, acusó la exMasterChef.

La actriz también compartió una sensible historia con su padre quien le pidió que lo liberara de la enfermedad que padecía ahogándolo con un cojín.