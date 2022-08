Pancho Saavedra comentó reacción de su padre con escena de La Ley de Baltazar: “Estaba emocionado”

De que la teleserie de Mega La Ley de Baltazar está dando que hablar, no hay dudas. Sobretodo por la relación de padre e hijo entre los personajes de Francisco Reyes y Gabriel Cañas, quien le confiesa que es homosexual. Ante esa escena, el propio animador de Cabal 13 Francisco Saavedra contó que emocionó a sus padres y recordó cuando él pasó por la misma situación al confesarle a su papá que su condición sexual.

Fue durante una transmisión online que realizó por Instagram junto a la actriz Ignacia Baeza, donde revelaron sus propios desafíos al hacer pública su orientación.

“Me saqué una mochila de la espalda, fue como un respirar, decir ‘esto soy yo, no puedo vivir con la mochila de miedo’”, recordó el animador de “Lugares que Hablan” cuando decidió contarle a sus padres. Situación que, reveló, generó mucha preocupación en su papá, quien pensó que se le caería el mundo encima.

“Me dijo ‘te van a echar el trabajo, las marcas con las que trabajai’. Y yo le respondí: ‘Para, ese llanto y esa lágrima, así como melodramática guárdatela, porque soy el mismo de hace 20 minutos atrás’”.

Además, confesó que le daba miedo hacer pública su orientación sexual, porque podía afectar su relación con la audiencia.

“Pensaba qué irá a pasar cuando llegue a hacer Lugares que Hablan, a lo mejor la gente que es más de campo ya no me van a saludar”, reveló, detallando que finalmente, pasó todo lo contrario. Solo recibió muestras de cariño.

“Es puro prejuicio”

“Y no pasó nada, es puro prejuicio. De hecho, ocurrió todo lo contrario. Te mueres el amor y cariño que me entregan, me han regalado tejidos que dicen ‘Laura’, cosas que te llegan a emocionar”, le dijo a Ignacia.

Respecto a la escena de La ley de Baltazar, cuando Mariano e confirma a su papá que es homosexual, Saavedra contó lo quue le pasó a sus padres al ver la teleserie.

Mi mamá hace poco vino a ver a la Laurita y me dijo ‘estaba viendo la teleserie con tu papá y justo apareció la escena de Mariano. Mi mamá me contó que se conmovió. Me dijo ‘tu papá estaba mudo mirando, pero estaba como emocionado’”, concluyó.”,