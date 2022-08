“Tengo todo el derecho...”: Gala respondió a rumores con Pinilla y le mandó recado a Sergio Rojas

Hartada de los rumores y que la gente se meta en su vida privada, y lo que pasa bajo sus sábanas, la española Gala Caldirola salió a responder al cahuín de farándula futbolero que la unió a Mauricio Pinilla, que decía que pasaron una noche juntos en su departamento y él se tuvo que ir volando a las seis de la mañana, antes que llegara su tocayo Mauricio Isla, el exmarido, y dijo que es una total mentira. Esto, tras ser invitada al programa de Chilevisión “Podemos Hablar” donde le preguntaron de una qué pasó con el animador de TVN.

Fue al comienzo del capítulo número 16, que saldrá emitido esta noche, cuando Jean Phillip Crettón le consultó respecto a la copucha que contó Sergio Rojas en “Me Late Prime”, donde aseguró que “hay imágenes”. Ante esto, Gala dio su versión.

“Es muy divertido porque partiendo mi hija va al jardín en la tarde. De partida entra a la 13.30 de la tarde entonces no se a qué vendría el Mauro a las 6 de la mañana ya la información por ahí es un poco rara. Me mudé hace poco y con cuea han ido mis amigos a la casa, imagínate voy a meter a otra persona…me parece algo raro… no sé cuál será su fuente, la persona que le cuenta esta historia. Yo me lo tomo con mucho humor, nunca doy explicaciones de mi vida privada, estoy soltera hace un año y medio y tengo todo el derecho del mundo a ser feliz, a estar con quien quiera”´.

[ “Es la mierd... más grande”: La crítica literaria de Paty Maldonado a propuesta constitucional ]

Además, le mandó un directo mensaje al chacal de la farándula. “Sergio Rojas no sé por qué estás tan preocupado de lo que pasa en mi cama, preocúpate de lo que pasa en la tuya mejor”.

Antes de desmentir el rumor, también se refirió a la relación con su exmarido y la opción de reanudar la relación, luego que el terminara su pololeo con la brasileña Thati Lira.

“Me siento bien sola”

“Me llega a sorprender la gente que le interesa tanto mi situación amorosa… me preguntan con quién estoy, con quién me voy a la cama, con quién me despierto, por qué no vuelvo, etc… yo me siento bien sola, estoy feliz, enfocada en la pega, en mi hija, no estoy replanteándome la posibilidad de nada, ni con él ni con nadie”.