Raquel Argandoña acusó a Cristián Sánchez de intentar imitar la animación de Felipe Camiroaga

Durante la jornada de ayer, Raquel Argandoña lanzó una fuerte crítica a la animación de Cristián Sánchez, diciendo que el rostro de televisión intenta imitar el estilo del fallecido Felipe Camiroaga.

Las palabras de la comunicadora en la última emisión del programa de farándula “Zona de Estrellas”, en donde la “Quintrala” mostró no estar convencida con la actitud que tiene el animador de Canal 13 frente a las pantallas.

Los panelistas del espacio de Zona Latina se encontraban comentando sobre el futuro del matinal del excanal del angelito, en donde la pareja de Diana Bolocco salió como candidato para la animación.

“No, se pone a llorar y lloramos todos”, comentó Raquel, para luego agregar que “no me gusta porque siempre le ha copiado a Felipe (Camiroaga)”.

Cabe recordar que Cristián Sánchez animará “La puerta millonaria”, espacio de juegos que será estrenado pronto por las pantallas de Canal 13.