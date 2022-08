Mauricio Pinilla reveló que estuvo a pasos de ingresar a estricto reality show

El exfutbolista Mauricio Pinilla, figura indiscutida del deporte y la farándula, desclasificó una de las tantas anécdotas de su mediática vida, confesando que estuvo a punto a ponerse los bototos militares e ingresar al famoso reality de TVN, “Pelotón”, donde habría compartido pantalla con los reclutas Álvarez , Matulic y Marengo, entre otros.

Fue durante el capítulo “Buen Finde”, cuando en el programa recordaron el reality show al cumplirse 15 años de su emisión y tenían de invitados a Juan Pablo Álvarez y al “Kiwi”, Arturo Walden, momento cuando el exjugador de Universidad de Chile reveló que tenía todo listo para haber puesto bajo las órdenes del querido instructor Reinaldo González.

Si bien, el jugador se lo tenía calladito, su compañera Karen Doggenweiler soltó la copucha. “¿Sabes quién estuvo a punto de entrar a Pelotón?”, le preguntó a los invitados.

Ahí, Mauricio no le quedó otra que contar el secreto, señalando que no podía hablar mucho.

“No le puedo contar ni una…”, dijo Pinilla sorprendido, aunque tras hacerse de rogar, dio más detalles de por qué no ingresó.

“El test psicológico”, bromeó, respecto a la causa que lo dejó fuera, pero después contó la firme.

“Justo me había retirado un tiempo, no quería jugar más a la pelota y me salió este proyecto. Pero volví a jugar, me fui a Italia”, confesó.

Millonarias ganancias

Pelotón tuvo dos temporadas y fue transmitido por TVN, conducido por el fallecido Felipe Camiroaga y Bárbara Rebolledo, el cual fue producido por Nicolás Quesille.

En eL programa los participantes se sometían alas fuertes instrucciones militares con el fin de ganar 50 millones de pesos chilenos, en una propiedad ubicada en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana, que fue acondicionada para funcionar como base militar.

Ambas temporadas tuvieron un fuerte éxito dejando millonarias ganancias para el canal estatal, e incluso su primera temporada superó ampliamente al reality Fama de Canal 13