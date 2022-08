Pailita mostró el antes y después de su cirugía: “Sino hubiese una curva en la nariz no lo hacía”

El cantante urbano Pailita dio cuenta este fin de semana de lo que fue el procedimiento quirúrgico que anunció a sus seguidores para corregir la desviación de su tabique nasal.

Lo hizo a través de las historias de Instagram, donde subió una fotografía suya en pabellón y un Live en el que reveló los motivos de la cirugía estética.

La cirugía de Pailita

“Ojalá no estuviera acá y estuviera en Miami tirado en una playa descansando. Miren lo desviado que tenía el tabique”, contó Carlos Rain, el nombre del artista, quien en la misma transmisión descartó que la intervención tuviera su origen en un capricho estético sino más bien en una necesidad de corregir la desviación.

“Para todos los we... que dicen que me operé por estética. Obviamente aproveché, si me quiero ver más bonito, me lo aproveché de hacer. Sino hubiese una curva en la nariz no me lo hacía”, recalcó el intérprete de “Ultra Solo”, quien en la red social mostró imágenes del antes y después de su intervención, la cual lo mantendrá algunos días alejado de los shows debido al periodo postoperatorio de la cirugía.

Mientras espera por su recuperación definitiva, el cantante suma elogios tras haber lanzado el video de su última canción: “Caminemos de la mano”, que interpreta junto a Young Cister, y que tiene a la actriz Mafe Bertero como protagonista.

Pailita. Fuente: Instagram @pailita.k7k.

Precisamente la joven actriz fue quien celebró el trabajo realizado con el artista nacional.

“Grabar con Pailita fue una experiencia súper entretenida. Se pasó súper bien. Me sentí muy cómoda, me dijeron que había un camarín por si quería descansar, esperar tranquila, que me iban a maquillar. Era todo muy buena onda”, contó Bertero en lun.com, medio donde afirmó que el trato del artista con ella fue de lo mejor.

“Fue entretenido grabar con el Pailita. No lo conocía en persona, pero se generó eso de buena onda, amistad, confianza porque las escenas eran de pololos”, señaló la actriz.

“Él fue muy respetuoso conmigo, muy buena onda. Para las escenas me pedía permiso. Jamás hubo ningún problema, ni me sentí incómoda ni nada de eso. Nos reímos harto, porque se nota que es una linda persona”, finalizó.