“Quedamos enojadas, pero…”: Renata Bravo se sincera sobre su relación con Claudia Conserva tras salida de Milf

Renata Bravo estuvo de invitada en el último capítulo de Pero con Respeto, el programa conducido por Julio César Rodríguez en Chilevisión. En el espacio, se refirió a su salida de Milf y el estado de su relación con Claudia Conserva.

“¿Cómo te tocó lo de la enfermedad de la Claudia?”, le consultó el periodista, aludiendo al cáncer de mamas que padece la conductora.

“Pucha, penca”, partió diciendo la actriz. “Yo hice lo que mi corazón y mi guata me dijo, que fue renunciar a una pega que ya no me tenía contenta. No hice más que eso. Pero claro, todo el enjambre, el comidillo”, indicó.

“Mi verdad es que mi guata me decía que ya no quería estar ahí y renuncié como cualquier chileno que renuncia a una pega que ya no quiere estar y listo”, afirmó.

Tras esto, señaló que “pero claro, quedamos enojadas. Pero eso no quiero decir que yo no le tenga aprecio”.

“Le puse un mensaje, un WhatsApp que sentía mucho lo que estaba pasando, que si necesitaba algo que contara conmigo, pero no tuve respuesta. Pero le deseo lo mejor, lo mejor”, expresó.

Finalmente, Bravo señaló que cuando se enteró “fue horrible, fuertísimo, pero yo espero que se recupere. Yo tengo una amiga que en pandemia también le encontraron cáncer a una pechuga y ahora está impecable. Entonces yo tengo toda la fe del mundo”.

“Yo creo que la Claudia se va a recuperar, ella tiene una fuerza espiritual importante, entonces creo que eso ayuda mucho”, concluyó.