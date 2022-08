Benjamín Vicuña: “Estoy hace un buen tiempo pasando por un momento súper delicado”

Benjamín Vicuña regresó este miércoles a Buenos Aires, Argentina, luego de permanecer algunos días en Chile donde estuvo pendiente de la salud de su padre, quien atraviesa por una delicada situación de salud debido a un problema respiratorio que se agravó con una hemorragia interna.

Por ello es que su retorno a la capital transandina, donde anoche volvió a las tablas protagonizando la recientemente estrenada obra “El método Grönholm”, causó conmoción en los programas de espectáculo argentinos, que se volcaron en conocer el ánimo del actor chileno tras su fugaz viaje a Chile.

Sí, estoy hace un buen tiempo pasando por un momento súper delicado y eso, por supuesto, que repercute. — Benjamín Vicuña

“Acá (estoy) retomando este miércoles las funciones, así que un poquito cansado, pero bien. Llegué hoy (miércoles) de Chile, es un tema que ustedes entienden, es muy delicado, así que como que no voy a ahondar mucho en eso”, señaló Vicuña en una corta entrevista dada a “Socios del espectáculo”, de Eltrece, donde aprovechó de agradecer los mensajes de apoyo que recibió en su duro trance familiar.

El duro momento familiar de Benjamín Vicuña

“Agradecer las palabras de apoyo y el cariño de la gente. Y el teatro es también mi gran refugio, un lugar que sana, así que nada, me vine en una situación difícil, pero me vine porque siento que es donde tengo que estar, trabajando y también con los compañeros y una obra de teatro que me gusta mucho, me divierto, y hace bien. Me hace bien a mí y también al público”, sinceró el actor nacional, quien luego de negar cualquier conflicto entre el reparto de actores y actrices de la obra que interpreta por estos días en la nación transandina, insistió en lo difícil que ha sido para él afrontar el delicado estado de salud de su padre.

“No hay ningún problema, todo lo contrario, somos cuatro actores. Somos muy poquitos, y un director, y nada más. Sí, estoy hace un buen tiempo pasando por un momento súper delicado y eso, por supuesto, que repercute en una dinámica que quizás no es del todo jajajá. Pero más allá de eso hay contención, cariño y hay compañerismo”, finalizó.