Javiera Contador y “Rechazo” de Rudolphy: “No me sorprendió tanto, lo que me sorprendió es que lo hiciera público”

Javiera Contador confesó que la decisión del actor Álvaro Rudolphy, de plegarse a una carta de apoyo de variadas figuras públicas a la opción “Rechazo” al plebiscito de salida de la nueva Constitución, fue algo que no le llamó mucho la atención, ya que el rostro de Mega es, a su juicio, un hombre “bien conservador”.

LEE MÁS: “Se atreve a opinar distinto aunque lo hagan pebre”: Álvaro Rudolphy reaparece tras batahola en redes por apoyo al Rechazo

La también actriz y figura del canal privado recordó en una entrevista dada esta semana en el late de Julio César Rodríguez “Síganme los buenos” que su colega se ha caracterizado por sostener ideas más conservadoras que otros actores.

No estoy con la opción (Rechazo) de Álvaro (Rudolphy), pero bueno. ¡Es su opción! Así que, como que tampoco hay que funarlo. — Javiera Contador

La defensa de Contador a postura de Álvaro Rudolphy

“Así es la vida. Me parece que esta situación de aniquilar a otro ser humano porque piensa distinto a ti, en términos figurativos, por supuesto (...) como que no soy muy amiga de las cancelaciones”, inició Contador, quien ante la insistencia de Rodríguez en hacer el punto que ella era del bloque de las “comediantes por el Apruebo” y Rudolphy un ferviente adepto del “Rechazo”, reveló que no le llamó tanto la atención la opción del actor, aunque sí el hecho de haberlo dado a conocer públicamente.

Javiera Contador comentó la decisión de Álvaro Rudolphy de apoyar el "Rechazo. Fuente: Vive.

“La verdad es que lo de Álvaro no me sorprendió tanto, lo que me sorprendió es que lo dijera, me sorprendió que lo hiciera público, pero tampoco es como (...) Álvaro es bien conservador en ese sentido, y tampoco leí bien sus razones”, señaló la actriz, quien prefirió profundizar en sus razones para aprobar el borrador redactado por los convencionales constituyentes más que en cuestionar a su colega por no querer hacerlo.

LEE MÁS: Mariana Di Girolamo le hace bullying a Álvaro Rudolphy tras afirmar que va por el Rechazo

LEE MÁS: Se acabó el amor: Álvaro Rudolphy firmó carta por el Rechazo y se crea el drama en Twitter

“Yo, mi convicción es que si queremos que las cosas cambien, hay que votar por el Apruebo, pero puedo escuchar. Estoy dispuesta a eso, aunque ello no cambie mi opinión. Pero me tiene un poco cansada esto de que nadie puede decir nada porque te hacen pebre. Entonces, en ese sentido, no me (...) o sea, no estoy con la opción de Álvaro, pero bueno. ¡Es su opción! Así que, como que tampoco hay que funarlo”, finalizó.

LEE MÁS: “Es una persona muy mala”: redes recordaron antiguos dichos de Cata Pulido contra Álvaro Rudolphy