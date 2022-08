José Soza acusa a productores de teleseries por vetarlo de la TV: “Me han castigado por 10 años”

El galardonado actor nacional, José Soza, acusó este viernes en pagina7.cl que tras haber demandado a TVN por haberlo despedido “por viejo”, algunos productores de teleseries lo vetaron y por una década lo dejaron sin trabajo en la TV.

LEE MÁS: “Lo hacen muy mal, los guiones son muy malos”: José Soza lapidó a las teleseries de la TV chilena

Soza, que en la década de los noventa e inicios de los 2000 destacó gracias a sus roles en variadas producciones dramáticas del canal público, como “Sucupira”, “Romané”, “Pampa Ilusión” o “El circo de las Montini”, aseguró que sus oportunidades laborales disminuyeron, en gran medida, por haber decidido llevar a tribunales a los responsables de la señal estatal.

La denuncia de José Soza

“Cuando le puse una demanda a TVN porque me habían echado por viejo, me castigaron, me han tenido castigado por 10 años”, afirmó Soza, quien especificó en el medio nacional que esta decisión habría sido tomada por algunos “productores de las teleseries. Me dolió”.

Tal marginación, aseguró, le ha provocado más allá de algún impacto económico un duro golpe anímico, considerando que desde entonces no ha podido reencontrarse y compartir trabajo con sus antiguos compañeros de elenco.

“Lo que más me ha dolido es la separación con el elenco, con mis compañeros, ya que nosotros trabajábamos muy unidos en proyectos importantes en los ‘80 y ‘90″, aseguró.

LEE MÁS: José Soza: “Fui torturado”

“Afortunadamente, ahora las han repetido tanto, y es satisfactorio sentir que el público y esta generación valoren tanto esos trabajos”, prosiguió el actor, quien de todos modos evaluaría un posible retorno a las producciones televisivas.

“Pensaría el proyecto, porque, así como así, no hay un interés, ya que si los personajes no son interesantes o no tienen una finalidad en mostrar un grupo de personas, trabajadores o situaciones relevantes (no aceptaría), aunque de repente puede salir algo interesante, dejo abierta esa posibilidad”, cerró.