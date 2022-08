Pamela Díaz y la razón de su quiebre con Rocío Marengo: “Es algo muy personal que no lo puedo exponer”

Esta noche se transmitirá un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde Pamela Díaz se transformará en el foco de atención, ya que hablará de las demandas por pensión alimenticia contra sus exparejas; de Jean Philippe y hasta de Rocío Marengo, de quien confirmará un quiebre.

“A Rocío le tengo un cariño enorme, tengo una muy buena onda y todo, pero sí hoy día estamos distanciadas no puedo mentir”, precisó “La Fiera”.

Agregó que “el porqué es algo muy personal que no lo puedo exponer porque cuando tengo un cariño grande de verdad respeto los códigos de esa amistad”.

Julio César Rodríguez le pregunta a Díaz si “¿esto se pude remediar?

“No, para nada, podemos tener buena onda, saludarla y todo bien, pero nada más”, dijo categórica.

La versión de Rocío Marengo

Rocío Marengo regresó a las pantallas de la televisión de la mano de su participación en “El discípulo del chef”, sin embargo, el nuevo desembarco de la argentina a Chile no ha sido del todo feliz para la modelo quien se mostró sorprendida porque su mejor amiga chilena, Pamela Díaz, se ha alejado sin ofrecerle un motivo de peso a la modelo.

En entrevista con lun.com fue que Marengo dio cuenta de su quiebre con la mediática influencer, el que reconoce la tiene desconcertada y muy apenada.

“Yo la quiero como el primer día o más, mi amor por ella crecía cada momento que iba conociéndola. La realidad es que le escribo y ella, no sé, calculo que se enojó por algo porque no me dijo”, relata Marengo, quien no entiende cómo una amistad de poco más de una década se ha ido desvaneciendo por motivos que -asegura- desconoce.