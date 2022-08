El round continúa: Natalia Valdebenito atacó con todo a Axel Kaiser y a los simpatizantes del Rechazo

Revuelo causó Natalia Valdebenito en redes sociales, esto tras viralizarse un extracto de una de sus rutinas de humor, la cual ha sido fuertemente comentada por algunas personalidades reconocidas.

“No conozco a nadie que se haya hecho millonario trabajando, esta gente se hizo millonaria robando”, son algunas de las palabras que la humorista dijo en el registro, en donde hace una fuerte crítica a cierto sector del país.

Este hecho, generó que el escritor Axel Kaiser respondiera a través de Twitter: “Esta mujer requiere tratamiento psiquiátrico urgente”.

La misma comediante no dejó pasar las palabras de la personalidad, y respondió a través de la plataforma “qué gallina” junto a emojis riéndose.

Sin embargo, Kaiser no fue el único que se tomó unos minutos para analizar la rutina, puesto que varios adherentes de la opción Rechazo también criticaron a Valdebenito.

“Gracias gente del rechazo por promocionar mi trabajo y viralizarlo. Supongo que no es lo que quieren. Pero este show me quedó tan bueno que veré la posibilidad de volver a publicarlo gracias a ustedes. Y sepan que no me arrepiento de ni una palabra”, le respondió a los usuarios que no estaban de acuerdo con sus palabras.

“¿En serio creen que me pueden hacer callar? Tal vez se debilita el alma con tanto odio”, agregó más tarde.

“Pero ver un fragmento de mi trabajo, que yo escribí, que mi equipo editó para que se compartiera, … no es precisamente hacer daño. Como trabajadora independiente agradezco su difusión”, concluyó el round.