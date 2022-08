“Quizás tiré mal la talla”: Marcianeke respondió a la demanda de circo de Tony Caluga

Marcianeke se tomó las redes sociales para aclarar el mal entendido con el Circo de Tony Caluga, luego que el recinto anunciara que demandaría al artista por una suma de 175 millones tras no presentarse a un evento en Quillota.

Marcianeke no dudó en defenderse de la acusación y aseguró que “esa hue... fue puro show” y que su “abogado le va a hacer ‘tapita’”.

Posteriormente, aseguró que regresaría a Chile para “quemarle el circo a Tony Caluga”, bromeó.

La organización que se dedica al entretenimiento no se tomó bien estas palabras, incluso pidieron protección policial.

“Todos cometemos errores”

El intérprete de “¿Qué pasa?” volvió a referirse al tema en una transmisión en vivo desde su Instagram. “Fue un evento que no fue ni siquiera por contrato, nosotros devolvimos la plata, nos dimos el tiempo igual de ir al circo el día que nos dijo que no fuéramos. Fuimos a pedir disculpas a todos los que esperaron, de sacarme fotos con todos”, publicó la cuenta de Twitter @olivarmstrng, quienes lograron rescatar las palabras del cantante.

Asimismo, aclaró que los dichos sobre el hecho de violencia hacia Circo de Tony Caluga. “Claramente lo vuelvo a repetir, fue una broma. Sí, quizás tiré mal la talla, no debería ni siquiera haberla tirado, pero claramente fue una broma, todos cometemos errores. Yo no voy a quemar el circo, no he querido ni hablarle personalmente porque no sé qué pasa en su cabeza”.

“¿Cómo mier... voy a pagar 147 millones por un evento que me pagó 2 millones? Más encima ni siquiera fue toda la plata del circo, fue la mitad. Así que eso mi gente, pa’ que todos sepan que fue una broma, de que yo no voy a quemar ni una cag... de circo. Estamos viendo de la forma más legal de solucionar el problema: con abogado”, sentenció el joven de Talca.