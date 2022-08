Helénia Melán se sinceró sobre su transición: “Yo siempre me sentí mujer”

Durante la noche de este sábado se transmitió un capítulo estreno de “La Divina Comida”, en donde Helénia Melán, Beatriz Sánchez, Gabriel Urzúa y Juan David Rodríguez compitieron para saber quien tiene las mejores habilidades en la cocina.

Sin embargo, durante esta instancia la modelo colombiana aprovechó de hablar sobre íntimos momentos de su vida, como fue su llegada a Chile y la difícil infancia que vivió en Colombia.

“Yo creo que para mí toda la época de colegio fue complicada más internamente fue una lucha constante como de descubrir quién era yo, porque yo siento que cuando yo era chicca, para mí no era posible ser yo. Yo siempre me sentí mujer y es algo que siempre he sido, siempre. El problema es que yo no sabía cómo lograr que las personas me pudieran querer por quién yo era”, relató Helénia.

Asimismo, reveló que estos episodios la llevaron a tener serios problemas de salud mental: “Uno de los momentos más difíciles fue, definitivamente, cuando yo era muy chica. Tenía ocho años y yo en esa época la verdad no sabía ni lo que estaba haciendo, pero intenté quitarme la vida, pero pude salir de eso y nada, aquí estamos”.

El cambio y los primeros meses en Chile

A los pocos meses de haber aterrizado en nuestro país, la colombiana mencionó que comenzó su transición el 4 de octubre del 2015.

“Chile me permitió empezar desde cero y conocerme, poder empezar mi transición que la empecé cuando tenía 19 años, un año después de que llegué a Chile. Desde entonces, yo en verdad he sido lo más plena posible”, contó la modelo.

En la misma línea, la influencer reflexionó sobre que no habría podido realizar este proceso en su país natal, puesto que “está el peso social que allá está tu familia, tus abuelas, tus tíos como que siempre está esto de el qué dirán”.

“Cuando tú llegas a un país nuevo ya no tienes nada que perder. Y yo empecé a estudiar diseño de vestuario, soy diseñadora de profesión, y yo me fui descubriendo mediante la moda. Gracias a eso, literal, el primer año de la universidad yo dije como voy a empezar mi transición porque siento que ya no tengo nada más que me frene y voy a hacerlo”, aseguró.