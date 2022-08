“Estaba muerto en vida”: El triste momento del periodista doglover en televisión

El periodista Luis Sandoval es sin duda uno de los grandes estandartes del espectáculo y la farándula de nuestro país.

Panelista del programa “Me Late”, en su curriculum destacan los canales Mega, TVN, CHV y entrevistas a grandes personalidades como Chayanne, Ricky Martin, Thalía, y Olivia Newton John. Aunque, también, tensos momentos que se convirtieron en tesoros televisivos.

“Una vez el Chino Ríos me mandó a lavar su auto, pero le respondí como nunca ningún periodista lo ha hecho. Después, vino el día de furia de Felo, cuando le pregunté qué le parecieron las pifias en el Festival de San Felipe y me gritó que fue ¡un grupo pequeño!!!”, comentó respecto a los episodios que quedaron para el recuerdo y se convirtieron en portadas.

Sin embargo, a pesar de siempre andar con una sonrisa a flor de piel y destacarse por entregar buena onda a sus colegas, hubo un momento de profundo dolor para este periodista titulado de la Universidad La República y embajador de Pichulemu, la capital del surf.

“Estaba como muerto en vida”

“Fue cuando falleció mi Mamá. Recién había vuelto al matinal Buenos Días a Todos el año 2017 y mi mamá había partido hace muy poco y no hice el duelo, por lo tanto me sentía como un payaso triste. Se prendían las luces y hacía el show, pero después lloraba en camarines porque no lograba aceptar lo que estaba viviendo. Estaba como muerto en vida”, comenta sobre la difícil pérdida de su amada madre.

“Sentía que todo era injusto y que nada valía la pena si no estaba con mi mamá a mi lado. Siento que ese año no disfruté lo bien que me fue”, recordó.

Nacido y criado en Pichulemu, recibió un reconocimiento del mismísimo alcalde por promover el turismo y representar el sector rural Ciruelos. “Luchito Lágrimas”, como le dicen sus amigos de cariño, debido a que siempre hacía llorar a sus entrevistados, comenzó a transformar su profunda tristeza para recordar a su madre con alegría y se motivó a realizar cosas que a ella la hacían feliz.

“Es una pena que jamás se va, solo se aprende a vivir sin ella, pero la recuerdo a cada rato y todos los santos días. Comencé a ir a la playa donde éramos felices, a cuidar su jardín, hermosear la casa y me aferré a su perrita Candy.”

De hecho su tierna mascota es ahora su fiel amiga, quien lo acompaña para todas partes, incluso al programa “Me Late” donde ya es toda una celebridad en la sección Insta-Late.

“Fue una idea de Daniel Fuenzalida hacer que cada panelista tuviera un sello en la sección donde revisamos el Instagram de los famosos y déjame presumir que Candy ha marcado el peak de ese segmento, así que es la cábala jajaja. Amo estar con ella, siento que me llena de energía, seguridad y me encanta que los programas incluyan en pantalla a nuestros hijos perrunos”, señala orgulloso.

Defensor de la farándula y el espectáculo, Luis Sandoval resalta el espíritu aguerrido que deben tener los noteros para conseguir la primicia que los famosos intentan esconder.

“Creo que todas las áreas del Periodismo tienen su encanto y pasión. Pero trabajando en farándula me di cuenta que el trabajo de investigación, seguimiento de los casos y reporteo no se da en todas las áreas tan exhaustivamente como en el espectáculo. Uno tiente que hacer lo imposible por tener los datos que los famosos ocultan para no ser descubiertos. Siempre fue más difícil y eso lo encuentro muy meritorio de todos los colegas que han hecho farándula algún día”.

“Los famosos se envidian”

Aunque, a pesar que le tira flores a todos sus compañeros, de igual manera reconoce que la envidia es parte del mundo televisivo.

“La envidia yo creo que se da en todo tipo de trabajos, pero en la televisión se acrecienta por el tema de egos. He visto en los canales cómo los famosos se envidian unos con otros, por quién es más popular, el más exitoso o quién gana más plata”, confiesa.

Y si en pedir no hay engaño, este querido periodista tiene muy claro dónde se ve en los próximos años.