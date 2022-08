“No le veo un signo de valentía”: Claudio Arredondo se sincera sobre el apoyo de Rudolphy al Rechazo

El gremio actoral se ha mostrado dividido frente a la decisión de Álvaro Rudolphy de hacer pública su postura política frente al próximo plebiscito del 4 de septiembre. El actor firmó una carta donde varios artistas y personalidades dan su respaldo a la opción Rechazo, la cual muchos de sus colegas no comparten.

Publimetro tuvo la oportunidad de conversar con Claudio Arredondo, quien será parte de la nueva teleserie nocturna de Mega, Hijos del Desrierto, que por estos días graba 30% de sus escenas en Curacaví. Por lo mismo, le consultamos de su nueva experiencia laboral y también de lo que piensa de su colega Álvaro Ruldolphy, quien ha generado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo chileno.

“No lo veo como un signo de valentía” aseguró, porque siente que todos podemos decir lo que pensamos. “Bueno, Todo el mundo se va a tener que atrever a dar una postura, el 4 de septiembre la gente se tiene que manifestar, unos lo hacen públicamente y otros no, y Álvaro tomó la decisión de hacerlo públicamente”, indicó Arredondo.

Con respecto a la batahola mediática que provocó la decisión de Rudolphy, Arredondo comentó que “no me parece que sea una buena o mala decisión, es una decisión que no le va a traer ninguna implicancia a Álvaro, por lo tanto no le veo un signo de valentía como lo hacen parecer, el dio una opinion que es muy válida y me parece muy bien de su parte, así como yo doy la mía, a nadie le llama la atención que yo de mi opinión”.

“Al fin y al cabo, asi como Álvaro y como yo es una ralla más en el voto, nada más”, dijo el actor de la nueva teleserie nocturna de Mega con respecto a las opciones que tomarán en el próximo plebiscito. Y remató asegurando que toda esta polémica “no es tema en el mundo actoral”.

LEA TAMBIÉN

[ Ingrid Cruz defiende a Rudolphy y opta por no dar su postura para el Plebiscito: “No tengo cuero de chancho para aguantar que me destripen” ]

Hijos del Desierto

Con respecto a la nueva teleserie noctura de Mega, Claudio Arrendondo dijo que espera “que le vaya fantástico, que sea apreciada por la gente, es un buen guion , las imágenes están realmente muy bonitas, yo creo que va a ser del gusto de la gente”.

Agregó que se ha hecho con pasión y que viajar a Curacaví ha resultado un verdadero desafío: “Por suerte no venimos todos los días, el set principal mío está en Santiago, cuando venimos es medio comlicado, por la lejania y el frío. Cuando llueve es más complejo, pero siempre es grato grabar al aire libre”.