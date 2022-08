“Recuperé las riendas de lo que quería hacer”: Pampita recordó el cambio que tuvo al separarse de Benjamín Vicuña

La presentadora, modelo y empresaria argentina, Carolina “Pampita” Ardohain recordó lo que debió dejar de lado en su desarrollo profesional por estar en pareja con Benjamín Vicuña durante el tiempo que la familia se radicó en Chile.

Ardohain nuevamente volvió a hablar de su relación con Vicuña en una entrevista que dio en el programa LAM, de América TV, donde reflexionó respecto del retroceso en su carrera televisiva en favor del proyecto familiar junto al actor nacional y sus cuatro hijos.

Esa elección y lo que pude hacer ese tiempo que fue dedicarme a los chicos. No me arrepiento. Después, no sabía por dónde empezar. — Carolina "Pampita" Ardohain

El factor Benjamín Vicuña

“En un momento me dediqué más a la familia y no sabía que todo esto iba a volver a pasar”, contó la modelo transandina, quien se sorprendió del relanzamiento que tendría su carrera televisiva luego de separarse de Vicuña.

“Ya después separada, recuperé mi carrera y recuperé las riendas de lo que quería hacer. Eso fue obra del destino”, dijo, al paso que enfatizó en que su salida de la TV no fue una decisión que la frustrara.

Carolina "Pampita" Ardohain. Fuente: América TV.

“Lo que hice fue sin culpa. Me gustaba mucho hacerlo. Esa elección y lo que pude hacer ese tiempo que fue dedicarme a los chicos. No me arrepiento. Después, no sabía por dónde empezar”, relató, quien sobre el final aseguró que gran parte de su exitoso presente en las pantallas argentinas se lo debe al presentador Marcelo Tinelli.

“Por eso el llamado de Marcelo Tinelli me cambió la vida porque era volver a estar conectada con la gente y me abrió un montón de puertas que vinieron después hasta tener mi propio programa que fue Pampita Online”, cerró.