Benjamín Vicuña viajó de vuelta a Chile luego de empeorar el estado de salud de su padre

Debido al delicado estado de salud que aqueja a su padre, el actor Benjamín Vicuña debió viajar de urgencia este lunes, desde Buenos Aires a Santiago.

La información fue entregada por varios medios argentinos, quienes afirmaron que el padre del actor nacional había empeorado los problemas respiratorios por los cuales fue internado hace unas semanas.

La pena de Benjamín Vicuña

“El papá está muy grave. A las siete de la mañana se tomó el primer vuelo (desde Buenos Aires a Santiago) y está allá esperando”, contó la panelista de LAM, Yanina Latorre, quien ha seguido el día a día de Vicuña respecto de la salud de su padre.

Benjamín Vicuña. Fuente: Instagram @benjaminvicuna.ok.

“Está muy angustiado él y la familia, no la están pasando bien. El viernes tuvo una leve mejoría, abrió los ojos, estuvo como despierto si bien seguía entubado. Estaban con mucha esperanza, pero es un señor grande y tiene complicado el pulmón”, agregó Latorre, quien explicó en el programa de espectáculos argentino que tras el agravamiento del estado del papá del actor fue que sus familiares le pidieron este lunes embarcarse a Chile.

Algo que el chileno testimonió en sus redes sociales, donde publicó en sus historias de Instagram una la fotografía de su casa en Santiago.

“Anoche empeoró y le pidieron (a Benjamín Vicuña) por favor que vaya. No sabe si se va a tener que quedar o no, esto es un día a día”, prosiguió la panelista, dando a entender que los actuales compromisos laborales del chileno en Argentina quedaron en la incertidumbre. El más afectado, su recién estrenada obra de teatro “El método Grönholm”, que esta semana podría no realizarse ante la ausencia de Vicuña.