“¿Te gusta ser loca?”: Michelson descueró otra vez a Vale Roth y ella le respondió

No parece haber vuelta atrás, Ignacia Michelson no puede ver a Vale Roth y lo dejó bien claro en una reciente entrevista que le hicieron en Blitz Studio, conducido por Melina Noto.

Recordemos que todo comenzó hace unas semanas cuando a Ignacia le preguntaron por Vale, lo que hizo que la chica Playboy se fuera en picada contra la gimnasta, tratándola de “mentirosa”, acusándola de no tener códigos y de meterse con un ex de ella. Valentina por su lado aseguró que jamás se había metido con ningún ex de Ignacia, solo que el hombre en cuestión era amigo de su nueva conquista.

Pero, este fin de semana, Michelson volvió a manifestarse con todo cuando la entrevistaron en el medio mencionado y le preguntaron de su nueva “amigui del alma”.

“Ni siquiera me da la gana de hablar de ella porque la gente sabe realmente cómo es Vale Roth, no le voy a dar más fama porque ella ya estaba en el olvido, dejémosla ahí, en la pendejeria máxima”, lanzó apenas le consultaron por su archi Vale Roth. Además, ironizó diciendo que “tomando té en la mañana y al otro día más presa que todos”, haciendo referencia a la polémica detención de la joven en Concón.

La respuesta de Vale Roth

“¿Para qué te vas hacer pendeja, si tú sabes cómo eres? Cabrón, estás loca. ¿Y qué tiene? Perfecto que estés locas, ¿te gusta ser loca? Bueno dilo, para qué ‘ah, no, cambié, ahora soy full deportista’”, continuó explicando en la entrevista Ignacia Michelson. Y añadió que “si, full deportista, pero cabrón, te he visto más enfiestada que yo, imagínate, no vengas a mamar, no te hagas pendeja”.

A través de las redes sociales del canal de Youtube compartieron un extracto de la entrevista a Ignacia en el que se lanzó contra Vale. Por lo que la misma bailarina salió a responder con un tajante comentario. “¿Me vei’ preocupa?”, escribió en la publicación.

