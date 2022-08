Víctor “Zafrada” Díaz revela miedo a los aviones: “Me quedó lo que le pasó a Felipe Camiroaga, quedé con un trauma”

El querido participante de “El Discípulo del Chef”, Víctor Díaz más conocido como el “Zafrada” reconoció este lunes que le gustaría viajar a Colombia, sin embargo, hay un pequeño problema, no le gusta andar en avión. “Me da miedo volar en avión... He viajado dos veces en avión, fui a Brasil y al norte de Chile. No viví una mala experiencia, pero no es algo que volvería a hacer”, precisó.

¿El motivo? “Como conocí a Felipe Camiroaga y la historia igual fue complicada, me dejó marcado ese accidente. Desde ese momento prefiero no viajar en avión. Prefiero recorrer Chile, es un país hermoso, lo más lindo que hay”, precisó el joven.

Y es que claro, porque luego del terremoto y tsunami de febrero de 2010, el animador se hizo muy cercano al entonces niño, regalándole incluso un caballo.

“Me quedó lo que le pasó a Felipe Camiroaga, quedé con un trauma”, sentenció.

El año pasado, el joven en entrevista con Página 7, dijo que Camiroaga “fue el que me trajo mi primer caballo y eso es algo especial. Quiero mandarle besitos al cielo y esperar que se encuentre súper bien mi amigo Felipe”.