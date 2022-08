“Lo que usted tiene que hacer”: nuevo round entre Carota e Ignacio Román tensionó a participantes de “El discípulo del chef”

Un nuevo capítulo en el tenso round que vienen protagonizando el chef Ennio Carota y el concursante Ignacio Román se dio este domingo en otro episodio de “El discípulo del chef”.

Todo, luego del atraso que tuvo Román para llegar a participar del programa, algo que no le cayó nada de bien el líder del equipo verde, y generó otro episodio de incomodidad entre los compañeros del participante.

Tensión en CHV

“Me sorprendió la verdad, porque uno se puede pegar el fallo una vez, pero dos ya es preocupante”, señaló Max Cabezón, mientras que Daniela Castro aseguró que el retraso de su compañero “aumenta la tensión, la ansiedad. Si estábamos así antes, ahora de nuevo vamos a ser cinco”.

“Mandó un video que viene en un taco, no sé qué taco”, explicó un ofuscado Carota.

En medio de los reclamos fue que el aludido llegó minutos antes de iniciar el desafío del programa, provocando la inmediata reacción del chef italiano: “Medio tarde que llegó, pero mejor tarde que nunca. ¿Qué le pasó?”.

“Había taco, mucho taco”, respondió un incómodo Román, quien debió tragar saliva para soportar el irónico consejo que le dio el líder de su equipo.

“Lo que usted tiene que hacer es levantarse a las cinco de la mañana, además porque usted viene de negro”, expuso Carota, cuyo consejo no cayó nada de bien en el acusado.

“Lo encuentro chistoso, porque es por fuerza de mayor, no es que yo quiera levantarme tarde. Soy un hombre que me levanto todos los días a las seis de la mañana y me acuesto a las una, todos los días de mi vida”, replicó Román, quien posteriormente trató de limar las evidentes asperezas con unas disculpas para todos sus compañeros por no haberse presentado en el episodio anterior.