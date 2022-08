“¡Despreocupado!”: Repenning prepara su cambio de casa televisiva recargando energías

Es el hombre del momento en los canales de televisión y es que según medios como El Filtrador, el periodista José Luis Repenning llegaría a Canal 13 para animar junto a su amiga y colega Priscilla Vargas el matinal de esa estación televisiva.

El se ha mantenido en silencio absoluto, con la excepción de una foto que acaba de publicar en su Instagram personal, donde escribió la palabra “¡Despreocupado!”. En la imágen, Repenning se muestra sonriente con lentes de sol en lo que pareciera ser una playa del litoral chileno, pero no escribió nada al respecto de la locación donde se encuentra. Incluso su compañera de labores Soledad Onetto le desea “todo el éxito” y ha recibido el apoyo de toda su fanaticada.

En el programa Me Late aseguraron que se encuentra de vacaciones por dos semanas, al igual que su colega Priscilla Vargas. La idea sería recargarse de energías para en poco tiempo partir juntos en la nueva apuesta laboral. La fecha sería después del Plebiscito del 4 de septiembre, aseguraron.

Pero nada de esto ha sido confirmado por la estación del ex canal del angelito. De hecho, los panelistas de Me Late revelaron que incluso en el equipo del matinal Tu Día de Canal 13, nadie habría sido avisado del supuesto cambio. Fue El Filtrador el medio que dio por confirmada esta noticia, señalando que los periodistas asumirían el mando del matinal, el que hasta el momento, “se desconoce si mantendrá el nombre o tendrá una completa renovación para comenzar desde cero en el último trimestre del año”.

De acuerdo a lo señalado por Luis Sandoval, en el interior del matinal estarían bastante confundidos, ya que nadie sabe nada de lo que está pasando, incluso a pesar de que ya han preguntado sobre el tema.

“Tengo entendido que figuras tan importantes como Mirna y Ángeles Araya, ante esta ola de rumores fueron a preguntar y han preguntando a altos ejecutivos, gente que manda en el matinal, qué va a pasar”, indicó el comunicador.

Y es que “me dicen que a ellos no se les ha comunicado absolutamente nada”, ante lo cual en Me Late acotaron que esto es complicado para los trabajadores puesto que “es un terreno en el que no saben qué están pisando”. “Están todos como angustiados con esta cosa de que no saben qué va a pasar con cada uno de ellos”, aseguró Sandoval, según la información que le entregaron desde el interior de Canal 13.

“El ambiente me dicen que es realmente del terror, de incertidumbre, de una angustia”, sentenció Luis Sandoval sobre este tremendo cambio que haría José Luis Repenning.

