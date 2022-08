Mariela Sotomayor se implanta chip de testosterona y vuelve con programa a lo “Maldita Moda”

La periodista de farándula, Mariela Sotomayor no estaba nada de bien de salud en el último tiempo. Sin embargo, ahora irradia alegría, entusiasmo y vitalidad. Esto, luego de implantarse un chip de testosterona en su glúteo izquierdo que la tiene con las pilas a full y durmiendo de corrido toda la noche, con un sueño totalmente reparador.

“Mejora la calidad del sueño (dejé las pastillas). En la mañana te levantas con más energía y de mejor ánimo. Ayuda a absorber las grasas de manera diferente (muchas mujeres pierden peso) Elimina sofocos...bochornos… Mejora la libido sexual…se los recomiendo 100% eso sí consulten si es una buena alternativa para ustedes con el @drjackpardo… es experto en salud íntima femenina”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Me lo puse porque mis niveles de testosterona estaban dentro de un rango bajo. Me lo puse hace dos semanas y me ha ayudado mucho, el chip comienza a liberar un milígramo diario y te ayuda a enfrentar el día, porque estás con más energía”, comentó a Publimetro la expanelista de Me Late, quien ahora debutará con su propio programa, muy al estilo “Maldito Moda”, pero en versión positiva.

“Ayudaremos a las personas”

“Siempre estuvo la idea en mí de revivir Maldita Moda, pero de otra forma. Como con temas que tengan que ver con la psicología femenina, hablar de salud, asesoría directa de vestuario, desde un punto de vista más profesional. Santa Moda viene con un concepto post pandemia mucho más positivo y lo que nosotros queremos hacer es ayudar a las personas a que encuentren sus potencialidades y convertirse en su mejor versión”.

El programa irá todos los lunes a las 23:00 horas por el canal Vive, después del Late “Síganme los buenos”.

“Cuento con un panel super especializado. Va a estar conmigo la diseñadora Nadia Cabezas, la asesora de imagen Daniela Mateluna, el estilista Javier Cruz y el psicólogo Felipe González, junto a famosos que nos acompañaran todas las semanas para elegir al mejor vestido y asesorarlo en varias áreas”.